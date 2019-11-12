Mardin’de son bir yıl içinde 6 kişinin organları, hastalara umut oldu

Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Mardin’de organ bağışı konusunda vatandaşların gittikçe bilinçlendiğini söyledi. Yavuz, "2019 yılı içerisinde beyin ölümü gerçekleşen 6 kişiden alınan organlar, başka illerde umut bekleyen hastalara yaşam umudu olmuştur" dedi.

Mardin’de Organ Bağışı Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Haydi Mardin Organ Bağışına’ konferansı düzenledi. Düzenlenen konferansa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri ve organ bağışı ile ilgili müdürlük yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri Artuklu Üniversitesi akademisyenleri katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz tarafından yaptı. Yavuz, "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından Organ ve Doku Bağışı Haftası'nda organ naklinin anlamı ve önemini anlatmak, organ ve doku bağışının temini, bu bağışın arttırılması için kamuoyunu bilinçlendirme ve halkın organ ile doku bağışı konusunda teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde her geçen gün organ bağışı ve organ nakli sayılarının artırılması hedeflenmektedir. Ülkemizde organ bağışları Sağlık Bakanlığı kontrolü ve denetiminde yapılmaktadır. Türkiye Organ ve Doku Nakli Bilgi Sistemi vasıtasıyla organ dağıtımı en adaletli ve şeffaf biçimde yapılmaktadır. Türkiye’de sağlık tesislerimiz organ nakli faaliyetleri için yeterli donanıma, deneyimli nakil ekiplerine ve nakil merkezlerine sahiptir. Unutmamak gerekir ki, her bağış yeni bir hayattır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, organ naklinin caiz olduğunu bildirmiş ve organ bağışını, insanın insana yapabileceği en büyük yardım olarak tanımlanmıştır" diye konuştu.

Mardin’de organ bağışı konusunda gün geçtikçe vatandaşların duyarlılığının arttığını belirten Yavuz, “İlimizde 2002 yılından beri 2 bin 617 vatandaşımız organ bağışında bulunmuştur. Ayrıca 2019 yılı içerisinde beyin ölümü gerçekleşen 6 kişiden alınan organlar, başka illerde umut bekleyen hastalara yaşam umudu olmuştur. Organ bağışı yapmak isteyen vatandaşlar; il sağlık müdürlükleri, hastaneler, organ nakli yapan merkezler, aile hekimlikleri, enabız ve edevlet üzerinden başvuru yapabilir, ilgili sağlık kuruluşlarından detaylı bilgi alabilirler" şeklinde konuştu.

MARDİN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:23

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