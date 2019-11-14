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Aydıner, öğrenci servis araçlarını denetledi

İHA

Mardin'in Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.

Aydıner, öğrenci servis araçlarını denetledi

Mardin'in Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarını denetledi.
Okul güzergahı üzerinde bulunan yollarda gerçekleştirilen denetimlerde, durdurulan servis araçlarında bulunan öğrenci sayısı, öğrenci dışında yolcu alımı yapılıp yapılmadığı, ihale şartnamesi ve sözleşmelerinde belirtilen hususlara riayet edilip edilmediği, öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığı gibi hususlar kontrol edildi.
Denetimleri gerçekleştiren Aydıner, öğrencilerle sohbet ederek yolculuk esnasında herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşıp karşılaşmadıklarını sordu. Aydıner, öğrenci taşıyan servis araçlarına yönelik benzer denetimlerin rutin bir şekilde süreceğini belirterek, "Velilerin emaneti olan öğrencilerimizin evlerinden okullarına, okullarından evlerine sağlıklı ve güvenli bir şekilde gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla sık sık bu tür denetimleri yaparak herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmasının önüne geçilmesi için gayret göstereceğiz" dedi

MARDİN

14 Kasım 2019 Perşembe

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