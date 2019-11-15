Mardin'de, HDP'li 3 belediye başkanı gözaltında

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MARDİN'in Derik, Mazıdağı ve Savur ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın hakkında, terör soruşturmaları kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine polis ekipleri, HDP'li 3 belediye başkanını evlerinde gözaltına aldı. Belediye başkanlarının emniyette işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.



MARDİN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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