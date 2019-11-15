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Sabun ustasından ucuz sabun uyarısı

İHA

Mardinli Şehmus Özdaner, çırak olarak başladığı sabun işinde işin piri oldu. Mardin'de ürettiği eşek sütü sabunları 27 ülkeye ihraç eden Özdaner, piyasada ucuza satılan sabunlara itibar edilmemesi uyarısında bulunarak, "Bu sabunlar sağlık açısından çok zararlıdır. Kaşıntı yapar, egzama yapar, saçlara da zarar verir" dedi.

Sabun ustasından ucuz sabun uyarısı

Mardinli Şehmus Özdaner, çırak olarak başladığı sabun işinde işin piri oldu. Mardin’de ürettiği eşek sütü sabunları 27 ülkeye ihraç eden Özdaner, piyasada ucuza satılan sabunlara itibar edilmemesi uyarısında bulunarak, "Bu sabunlar sağlık açısından çok zararlıdır. Kaşıntı yapar, egzama yapar, saçlara da zarar verir" dedi.
Aselcioğlu Sabun işletmecisi Şehmus Özdaner Hataylı ustasından öğrendiği sabun yapım işini memleketi Mardin’e taşıdı. Çırak olarak başladığı işte ustalaşan Özdaner, Mardin’de ürettiği farklı doğal sabun türleriyle yerli ve yabancı turistlerin de gözdesi haline geldi. Özdaner, ürettiği eşek sütü sabunlarını 27 ülkeye ihraç ederek büyük bir başarı elde etti. Piyasada ucuza satılan kimyasal sabunların insan sağlığına ciddi zararlar verdiğini kaydeden Özdaner, "Kimyasal sabunlar ve doğal sabunlar çok farklıdır. Piyasada 3 tane 10 liraya satılan sabunlar kimyasal içeriyor. Bu sabunlar sağlık açısından çok zararlıdır. Kaşıntı yapar, egzama yapar, vücudumuza zararlı olduğu gibi saça da zararlıdır. Bıttım sabunu saç dökülmesine, kepeğe ve yağlanmaya karşı birebir sabundur. Şuandaki bıttım yağının 1 litresi 180 liradır, doğal zeytin yağının litresi 18 liradır. Tahminen bir kalıbın maliyeti 4 buçuk lira olan sabunun merdiven altı üretimlerde 3 kalıbı 10 lira satılan sabunlar zararlıdır" diye konuştu.

"Kimyasal sabunların çok ağır bir kokusu olur"
Sabun üretmenin saatlerce sürdüğünü aktaran Özdaner, konuşmasına şöyle devam etti:
"Kimyasal içeren sabunların kokusu ağır olur. Hayvansal yağlarda yapılan sabunların içinde çok kötü bir koku bırakır. Banyoda sabun köpük yaptığı zaman bu köpük boya verir. Doğal bıttım sabunu, badem sabunu, menengiç sabunu, defne ve ardıç katranı sabununun köpüğü bembeyazdır. Bıttım sabunu ortalama 12 saat kaynıyor. Bizim yaptığımız bıttım sabununda ilk 4 saat zeytin yağı kaynar. 4 saatten sonra meşe külü suyunun içine bırakılır. Kostik kullanmadığımızdan sodyum suyumuzu meşe külünden yapıyoruz. Bir saat meşe külü ile iyice karıştırdıktan sonra bıttım yağımızı içine aktarırız. Onu da güzelce karıştırdıktan sonra 12 saat kaynaması gerekmektedir. Şuanda yapılan sabunlar 4 saat içinde çıkıyor. İki saat içinde sabun çıkaranlar var. Bu insan sağlığına zararlıdır. Bakteriyi, mikrobu içinden atması için 12 saat kaynaması gerekiyor."

MARDİN

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:26
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