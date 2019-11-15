Mardin’deki FETÖ operasyonunda 7 tutuklanma

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mardin’deki FETÖ operasyonunda 7 tutuklanma

İHA

Mardin merkezli 10 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mardin’deki FETÖ operasyonunda 7 tutuklanma

Mardin merkezli 10 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si tutuklandı, 4 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen FETÖ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yuvalanmış kripto örgüt üyelerinin deşifresine yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiği belirtildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda FETÖ silahlı terör örgütü mahrem imamları tarafından kullanılan ardışık arama yöntemi ile ankesörlü telefonlardan arandıkları tespit edilen ve haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan A.Y., E.Y., G.E., Y.K., M.B., E.Ü., B.K., S.H., V.Ö., Ş.Y., M.K. ve R.S.'nin yakalanmasına yönelik Mardin merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Sakarya, Bingöl, Kilis, Şırnak ile Kahramanmaraş illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Bu kapsamda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin’de mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 7’si tutuklanırken 4 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı kaydedildi.

MARDİN

15 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:49
  • ÖĞLE 12:07
  • İKİNDİ 14:51
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dicle Elektrik Mardin’ de arıza sayısını azalttı
YEREL HABERLER Dicle Elektrik Mardin’ de arıza sayısını azalttı
Mardin’de terör operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Mardin’de terör operasyonu: 10 gözaltı
Sağlıkçıların, çocukların aşı korkusunu giderme çabası
YEREL HABERLER Sağlıkçıların, çocukların aşı korkusunu giderme ...
Mardin'de, HDP'li 3 belediye başkanı gözaltında (2)
YEREL HABERLER Mardin'de, HDP'li 3 belediye başkanı gözaltında (2)
Sabun ustasından ucuz sabun uyarısı
YEREL HABERLER Sabun ustasından ucuz sabun uyarısı
Mardin'de, HDP'li 3 belediye başkanı gözaltında
YEREL HABERLER Mardin'de, HDP'li 3 belediye başkanı gözaltında
Mardin’in, HDP’li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe Belediye Başkanları, haklarında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
YEREL HABERLER Mardin’in, HDP’li Derik, Savur ve Mazıdağı İlçe ...
Aydıner, öğrenci servis araçlarını denetledi
YEREL HABERLER Aydıner, öğrenci servis araçlarını denetledi
Yabancı uyruklu genci öldüren kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Yabancı uyruklu genci öldüren kadın tutuklandı
Terör mağdurları için yapılan evlerin kurası çekildi
YEREL HABERLER Terör mağdurları için yapılan evlerin kurası çekildi
Kızıltepe'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
YEREL HABERLER Kızıltepe'de Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
Mardin’de bir kişi sokak ortasında boğazı kesik halde bulundu
YEREL HABERLER Mardin’de bir kişi sokak ortasında boğazı kesik halde ...
Boğazı kesilen Suriyeli, ölü bulundu
YEREL HABERLER Boğazı kesilen Suriyeli, ölü bulundu
Sosyal medyada örgütlenip, tepelere palamut ektiler
YEREL HABERLER Sosyal medyada örgütlenip, tepelere palamut ektiler
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X