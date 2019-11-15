Mardin’de terör operasyonu: 10 gözaltı

Mardin’in Dargeçit ilçesinde terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 13 kişiden 10’u düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ve asayiş timlerinin katılımı ile PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 13 kişinin evine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçlerince diğer 3 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürerken, gözaltına alınanların ifade işlemleri devam ediyor.

MARDİN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:15

YATSI 18:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.