Dicle Elektrik Mardin’ de arıza sayısını azalttı

Dicle Elektrik, gerçekleştirdiği yatırımlar, iyileştirme çalışmaları ve onarım bakım çalışmaları sayesinde Mardin’ de yaşanan arıza sayısını geçen yıla göre yüzde 17,1 oranında azalttı. Enerji şirketinin hedefi sorumluluk bölgesinin genelinde olduğu gibi Mardin’de de müşterilerine kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik verebilmek.

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü ekipleri, planlı kışa hazırlık çalışmaları kapsamında il genelinde 735 trafo postası ile 156 adet kesici ölçüm kabininin bakımını yaptı, 835 kilometresi orta, 473 kilometresi alçak gerilim olmak üzere toplam bin 308 kilometre hattının ise bakımını gerçekleştirdi.



Arıza sayısı azaldı

Şebeke güçlendirme yatırımları ve mevsimsel bakım onarım çalışmaları sayesinde Mardin’de yaşanan arıza sayısı, geçen yılın ilk 10 aylık dönemine göre yüzde 17,1 oranında azaldı. Geçen yıl 1 Ocak30 Ekim tarihleri arasında Mardin genelinde 35 bin 788 arıza yaşanırken, bu yıl aynı dönemde yaşanan arıza sayısı ise 29 bin 661 oldu.



“Vatandaş israftan kaçınmalı”

Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, arıza sayısının azalmasında yatırım ve onarım bakım çalışmalarının yanında kayıt dışı kullanımı önleyici tedbirlerin de etkili olduğunu söyledi. Arıza sayısını kabul edilebilir en alt sayıya çekmek için çalıştıklarını da kaydeden Bulut, “Arıza onarım ve bakım ekiplerimiz 7 gün 24 saat esaslı çalışıyor. Tüketicilerimizin de desteği ile hedefimize ulaşabiliriz. Havaların soğuması ile birlikte ısınma amaçlı aşırı tüketimi yapıldığı ve buna bağlı israf tespitlerimiz var. Aşırı tüketimin yol açtığı arızalardan kaynaklanacak kesintilerin yaşanmaması için israftan kaçınılması gerekir” dedi.

MARDİN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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