Rektör Özcoşar: "Nusaybin MYO evine dönmeli"

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, 2015 yılında ilçede yaşanan olaylar nedeniyle Mardin’e taşınmak zorunda kalan Nusaybin Meslek Yüksekokulu’nun yeniden ilçeye dönüşü hakkında Nusaybin’de görüşmelerde bulundu.

Beraberinde Üniversite Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Öztürk, Genel Sekreter Yardımcısı İzzettin Bayraktar ve Nusaybin Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ahmet Gemi’den oluşan heyetle birlikte Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar’ı ziyaret eden Rektör Özcoşar, burada Nusaybin Meslek Yüksekokulu için yeni bir kampüs alanı oluşturulması ile ilgili olarak AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, Nusaybin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Özmen, iş adamları ve kanaat önderleri M. Ali Mungan Şeyhmus Aslan ve ilçenin mülki amirlerin de yer aldığı heyetle görüşmeler yaptı.

Görüşmede Rektör Özcoşar, geçmişte ilçeden yaşanan sıkıntılı süreçte Nusaybin’den ayrılmak zorunda kalan Nusaybin Meslek Yüksekokulu’nun her ne şekilde olursa olsun asli yeri olan Nusaybin’e yani evine dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek bu konuda ilçede bulunan yetkililerden ve ilçe halkından da desteklerini esirgememelerini istedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Mehmet Balıkçılar da ilçe olarak bu konuda üzerlerine düşen yükümlülüğü yerine getirmeye hazır olduklarını ve Nusaybin Meslek Yüksekokulun’nun en kısa sürede Nusaybin’e dönmesi için çalışacaklarını ifade etti.

2015 yılında ilçede yaşanan olaylardan dolayı üniversite senatosunun kararıyla Mardin merkeze taşınan Nusaybin Meslek Yüksekokulu, halen Meydanbaşı mevkiinde bulunan Mardin Artuklu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu yerleşkesinde eğitim ve öğretimine devam ediyor.

MARDİN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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