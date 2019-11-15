Mardin’de terör operasyonu: 10 gözaltı

MARDİN'de terör örgütü PKK/YPG propagandası ile yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG propagandası ile yardım ve yataklık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yaptı. 13 adrese düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri devam ediyor.



MARDİN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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