Yıkılan evin molozları altında kalıp, öldü

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MARDİN'de çimento fabrikasına malzeme üreten firmanın dinamit patlatması sonucu evinin bir bölümü yıkılan Mahmut Umur (57), molozların altında kalarak, yaşamını yitirdi.

Olay, bugün Yeşilli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre çimento fabrikasına malzeme üreten firmanın patlattığı dinamitlerin etkisiyle Mahmut Umur'un evinin bir bölümü yıkıldı. Yıkılan evin molozları altında kalan Umur, yaşamını yitirdi. Umur'un cesedi otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





MARDİN 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:26

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