Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, gazi ve şehit ailelerini ziyaret etti

Mardin'in Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gökhan Tufan ile ilçede ikamet eden gazi ve şehit yakınlarını ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinledi.

2002 yılında Kıbrıs'ta görevi başında şehit düşen Onbaşı Ahmet Elaldı'nın ailesini ziyaret eden Gökpınar’ı şehit annesi Nezihe Elaldı karşıladı. Devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu ifade eden Kaymakam Gökpınar, şehitlerin ailelerinin başta devletin olmak üzere Türk milletinin birer kutsal emaneti olduğunu kaydetti. Kaymakam Gökpınar, “Devletimiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin, canlarını hiçe saymış gazilerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Onlar, hepimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş şehitlerimizin kıymetli aileleri, bizlere onlardan bir emanettir. Bu nedenle sık sık şehitlerimizin kıymetli bir emaneti olan ailelerini ve kahraman gazilerimizi ziyaret ediyor; bir sıkıntıları, bir sorunları varsa çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Devletimiz ve milletimiz, bu kıymetli emanete her zaman sahip çıkmıştır ve bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecektir. Vatandaşımızın güvenliği, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını feda etmiş kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize de şükranlarımı sunuyor, uzun ömürler diliyorum” dedi.

Ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren şehit annesi Nezihe Elaldı, devletin uzanan eli olarak, Kaymakam Gökpınar’ın kendilerini ziyaret ederek sorunlarını dinlemesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirirken sunulan her türlü hizmetten dolayı teşekkür etti.

