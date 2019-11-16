Mardin kodlama merkezine yoğun talep

Mardin Büyükşehir Belediyesi, "Kodlamardin" merkezine 6 gün içerisinde 230 öğrenci kayıt başvurusu yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bağlı "Kodlamardin" merkezinde robotik kodlama eğitimleri devam ediyor. Eğitimler kapsamında yaklaşık 6 gün içerisinde 230 öğrenciyle rekor başvuru aldı. Kayıt yaptıran öğrenciler, robotik kodlama sistemini öğrenerek geleceğin bilimine ışık tutan dahiler olmak için var güçleri ile çalışıyor. Kodlamardin merkezi birim sorumlusu Ahmet Özkan, merkezin eğitimlere katılan 814 yaş arası öğrencilerinin robotik kodlamayı öğrendiğini belirterek, “Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Halk Eğitim merkezinin koordineli çalışmasıyla belediyemizin Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bağlı olan "KodlaMardin" merkezinde 25 Ekim tarihinde itibaren yeni kayıtlar almaya başladı. Robotik kodlama merkezimizde 3 Kasım tarihinden itibaren Artuklu Halk Eğitim Merkezinden gelen uzman bilgisayar mühendisi ve bilişim teknolojileri eğitmenleri tarafından 814 yaş aralığındaki öğrencilere robotik kodlama eğitimi vermektedir” dedi. Özkan, “Merkezimize 6 gün içerisinde 230 kayıt öğrencimiz kayıt yaptı. Valimiz Mustafa Yaman’ın yeniden göreve gelmesinden bu yana Mardin merkez ve 10 ilçemiz ile kırsal mahallelerde eğitim gören 784 öğrenci merkezimizi ziyaret etti. Kodlamardin merkezine öğrencilerin ziyaretleri yoğun bir şekilde sürürken eğitimlerden faydalanmak isteyen öğrencilere yönelikte kayıtlarımız sürüyor” dedi.

Teknolojiyi tüketen bir nesil yerine teknoloji ile üreten bir nesil yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getiren bilişim teknolojileri hocası Rukiye Alp ise, “Kodla Mardin merkezinde ilk olarak bilgisayar bilimlerine merhaba diyen çocuklar oyun öğrenme modeli ile hayatlarındaki ilk kod satırlarını görsel arayüzlü “sürüklebırak” tekniği ile yazarak keyifli vakitler geçirdikten sonra aslında problemin çözüm basamakları olarak da tanımlayabileceğimiz algoritma ve yazılım geliştirme uzmanlığının ilk aşamasını gerçekleştirmiş oluyorlar. Benim en büyük rolüm; ilk kod satırlarını yazarak algoritma oluşturma ve problem çözme yeteneği kazanmakta olan bu öğrencilerimizin yazılım dünyasına attıkları ilk adım sonrasında her zaman oynadıkları oyunları, kendilerinin tasarlamalarını, geliştirmelerini ve paylaşmalarını istiyor ve bunun eğitimini veriyor olmam, devamında öğrencilerin uygulama setleri gibi donanımlar da kullanmalarıyla motor becerilerinin de gelişmesine vesile olarak yenilikçi materyaller ile robotiği öğreterek kendi oyuncağını üreten, kendi oyununu kodlayan, olaylara ve problemlere farklı bakış açıları ile bakabilen, düşünen, tasarlayan, teknolojiyi tüketen bir nesil yerine teknoloji ile üreten bir nesil yetiştirmeyi arzulamak” şeklinde konuştu.

MARDİN 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:26

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