Öğretmenlerden öğrenciler için Şampiyonlar Ligi tadında maç Öğretmenlerin hakem olduğu maçta öğrenciler, Şampiyonlar Ligi'nin efsane müziği eşliğinde sahaya çıktı

Mardin'in Derik ilçesinde bir okulda öğrenciler profesyonel bir havada maç yapmak isteyince öğretmenler harekete geçti. Öğretmenlerin hakem olduğu maçta öğrenciler, Şampiyonlar Ligi'nin efsane müziği eşliğinde sahaya çıktı.

Derik ilçesindeki Kovanlı Samsung İlköğretim Okulu Müdürü Saadetin Cevheroğlu, öğrencilerin profesyonel bir ortamda maç oynama isteklerine kayıtsız kalmadı. Profesyonel futbolculuk kariyeri de olan Cevheroğlu, öğrencilerine unutulmaz bir an yaşatmak için hazırlıklara başladı. Öğretmenlerle birlikte bir etkinlik hazırlayan Cevheroğlu hakem üniforması, öğrenciler de halı saha üniformalarını giydi. Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde okuldan çıkan öğrenciler, daha sonra sıraya girip İstiklal Marşı'nı okudu. Birbirleri ile el sıkışıp başarılar dileyen öğrenciler, yazı tura atıp kaleleri seçti. Müdür Cevheroğlu orta hakem, diğer öğretmenler de yan hakemlik yaptı. Cevheroğlu'nun düdük çalması ile birlikte maç başlarken, diğer öğrenciler seyirci olarak merdivenlerde yerini alıp büyük bir heyecanla maçı izledi.



"Çocukların o ambiyansı yaşamasını istedim"

Maçı organize eden okul müdürü ve beden eğitimi öğretmeni Saadetin Cevheroğlu, 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını söyledi. Cevheroğlu, "Ben profesyonel olarak futbolculuk yaptım. Bunun için çocukların o ambiyansı yaşamasını istedim. Bir Şampiyonlar Ligi maçında neler yaşanır, sporcuların neler yaptığını öğrencilerin yaşamalarını istedim. O duyguyu, ambiyansı yakaladıysak ve öğrencilerime o heyecanı yaşattıysam ne mutlu bana. Emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma ve herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Kendimi gerçek bir maçta hissettim"

Öğrencilerden Abdulvahap Süer, güzel bir duygu yaşadıklarını kaydederek, maçı organize eden öğretmenlerine teşekkür etti. Öğrencilerden Rojhat Aktaş da, kendini maçta bir gerçek futbolcu gibi hissettiğini belirterek, "O anki duygular anlatılmaz yaşanır" diye konuştu.

Şirin Yıldan ise, "Çok heyecanlıydım, maçı oynadık ve kazandık. Çok güzel duyguydu, bu maçı organize eden, emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

MARDİN 17 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:27

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