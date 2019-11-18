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AK Parti Mardin teşkilatından Kafkas'a hayırlı olsun ziyareti

İHA

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve beraberindeki heyet, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas'ı ziyaret etti.

AK Parti Mardin teşkilatından Kafkas'a hayırlı olsun ziyareti

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ve beraberindeki heyet, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas'ı ziyaret etti.
AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, AK Parti Mardin İl Koordinatörü Mehmet Erdoğan, AK Parti Derik İlçe Başkanı Süleyman Karahan, Yeşilli İlçe Başkanı Hayrettin Demir ve partililerden oluşan heyet eşliğinde Derik İlçe Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Derik Kaymakamı Hakan Kafkas’ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyaret ile ilgili açıklamalarda bulunan Kılıç, Kafkas'a yeni görevinde başarılar diledi. Kılıç, "İnşallah bu yeni süreçte de elinden geleni yaparak Derik'e güzel hizmetlerde bulunacaktır. Derik konumu ve tarımsal özelliği itibariyle etkin ve önemli ilçelerimizin başında gelmektedir. Özellikle Şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk’ün de hayali olan, yağ oranı yüksek Derik zeytininin daha verimli şekilde yetiştirilmesi ve tanıtımının uluslar arası çapta yapılması konusunda el birliğiyle gerekli çalışmaları hızlandırmamız gerekir. Gençlere yeni iş sahaları oluşturmak ve yine hem çocuklara hem de gençlere yönelik spor komplekslerinin ve oyun alanlarının daha da geliştirilmesi için AK Parti Mardin teşkilatı olarak elimizden gelen her gayreti göstereceğiz. AK Parti olarak dün olduğu gibi bundan sonra da Derik’in, Mardin’in refahı ve huzuru için gayret ve çalışmalarımız aksamadan devam edecektir" dedi.

MARDİN

18 Kasım 2019 Pazartesi

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