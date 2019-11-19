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Kaymakam Gökpınar, muhtarlarla bir araya geldi

İHA

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Mardin Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Bakay ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

Kaymakam Gökpınar, muhtarlarla bir araya geldi

Mardin’in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Mardin Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Bakay ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.
Mardin Muhtarlar Derneği Başkanı Bakay ve beraberindekiler, Artuklu Kaymakamı Gökpınar’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Gökpınar, muhtarların demokrasinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu söyledi. Kaymakam Gökpınar, “Yerel demokrasinin en önemli temsilcilerinden olan muhtarlarımızı çok önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, artık insanı kıymetli bir hale getiren, her bir ferdin değerli olduğu anlayışı ifade ediyor. Bizler kamu hizmetlerinde daha geniş halk kesimlerine ulaşılması ve halkın devletten olan taleplerini yerinde alarak takip edilmesi amacıyla bir dizi ziyaretler yapıyoruz. Bu ziyaretlerimizi yaparken muhtarlarımızla, azalarımız ve vatandaşlarla bir araya gelmenin ve çözüm üretmek için çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Muhtarlığın devletin yönetim idaresinin başladığı nokta olduğunu anlatan kaymakam Gökpınar, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Muhtarlarımız, vatandaşımıza en yakın birimimiz ve devletimizin temsilcisidir. Dolayısıyla aynı zamanda mülki amir sıfatını da taşır. Vatandaşlarımızdan gelen taleplerini ve sorunlarını bizlere iletirler, bizler de bu sorunlara imkanlar doğrultusunda çözümler üretiriz. Bu nedenle sizler bizler için çok değerli ve çok kıymetlisiniz. Kapımız da gönlümüz de size sonuna kadar açıktır.”
Mardin Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Bakay ise Kaymakam Gökpınara kendilerine göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

MARDİN

19 Kasım 2019 Salı

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