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MAÜ Rektörü Özcoşar: "Hedefimiz kültür turizmi ihtisas üniversitesi olmak"

İHA

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, hedeflerinin kültür turizmi ihtisas üniversitesi olmak olduğun söyledi.

MAÜ Rektörü Özcoşar: "Hedefimiz kültür turizmi ihtisas üniversitesi olmak"

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, hedeflerinin kültür turizmi ihtisas üniversitesi olmak olduğun söyledi.
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Ankara’da düzenlenen Travel Expo Ankara Turizm ve Seyahat Fuarı kapsamında gerçekleştirilen Sürdürülebilir Turizme Akademik Bakış konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Panelde yaptığı konuşmasında kültür turizmi olgusu ve önemine dikkat çeken MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, "Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, turizm hareketlerinin yaklaşık üçte birinin sanat, müzik, tarih, dinsel gibi kültürel nedenler ile yapıldığı tahmin edilmektedir. Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasının sahip olduğu doğa, tarih, kültür zenginliği ve çeşitliliği, ülkemizi kültür turizmi alanında iddialı bir konuma taşırken aynı zamanda ülkemizin kültür mirasını korumak ve yaşatmak için de önemli fırsatlar da sunmaktadır. Özellikle küçük ölçekli tarihi kentler için yeni yatırım ve iş olanaklarını, ekonomik kalkınma ve rekabet gücünü artıran seçenekleri de gündeme getirmektedir” dedi.
Mardin'in sahip olduğu bütün değerleri ile özel bir kent olduğunu belirten Özcoşar, konuşmasına şöyle devam etti:
"Mardin ili coğrafi konum itibariyle Mezopotamya’dan ve Doğudan Anadolu’ya açılan ticaret yolları üzerinde olması ve bereketli hilal olarak adlandırılan bölgenin tam merkezinde bulunması nedeniyle, tarih boyunca birçok medeniyetin odağında yer almıştır. Bu nedenle, Mardin ili, dil ve kültürel çeşitlilik bakımından oldukça zengindir. Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre 2019 yılı itibariyle kentte toplam 137 sit alanı bulunmaktadır. Tarihi kimliği ve geleneksel dokusunu koruyabilmiş ve hala el sanatları üretiminin yapıldığı, canlı kentlerden biri olan Mardin, sahip olduğu bütün değerleri ile özel bir kenttir. Kentte, farklı devletlerin egemenliği altında kaldığı süreç içerisinde dini ve sivil birçok mimari eserin inşa edilmiştir. Yüksek bir tepe üzerine kurulan Mardin, eğimli araziden kaynaklı, teraslama şemasıyla zaman içerisinde oluşan kent dokusuna sahiptir. Kentteki bu yerleşim şeması ve mimari açıdan kendine has özellikleriyle tarihi Ortaçağ kent dokusunu büyük oranda koruduğu söylemek mümkündür. Kent, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne aday olup Mardin merkez, Midyat merkez, Savur ilçe merkezi ve Dara Ören yeri gibi özgün yapılarıyla kentsel sit alanı olarak tescil edilmiştir."

"Hedefimizi yeniledik"
Mardin Artuklu Üniversitesi, odak alanı olan kültür turizmi alanını seçerken bölgenin potansiyelini göz önüne alarak karar verdiğini dile getiren Rektör Özcoşar, şunları söyledi:
“Üniversitemizin vizyonunu benim de içinde bulunduğum kuruluş aşamasında sosyal bilimler üniversitesi olarak tanımlamıştık. Bunun ile birlikte Mardin Artuklu Üniversitesi kurulduğu andan itibaren bölgenin somut kültürel varlıkları yanında dil, turizm, düşünce, din, kültür ve medeniyet potansiyelini göz önünde bulundurarak kendisine kültür turizmini araştırma ve uygulama rolü de biçmiştir. Aynı vizyonla devam edecek olsak; kentin tarihi dokusunu koruma maksatlı araştırmaları raporlaştırabilir ve sonuçta çok sıradan ve alışıla gelmiş tavsiyelerde bulunabilirdik. Ancak biz bir adım daha öteye geçip kentin bütününü sahiplenecek sorumluluk anlayışı ile hareket etmeyi üniversite vizyonumuza da uygun bulduk ve daha spesifik bir alana odaklanarak kültür turizmi ihtisas üniversitesi olma kararı aldık. Yüksek Öğretim Kurulunun bölgesel imkanları ve gelişme alanlarını bir arada değerlendirerek üniversitelerin bulundukları bölgeye hizmetlerinin önem kazanması ve başarılı olması için ihtisas üniversiteleri projesinden hareketle biz de bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşma projesi kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesinin hedefini kültür turizmi ihtisas üniversitesi olarak yeniledik. Böylece ülkemizin ilk ve tek kültür turizmi ihtisas üniversitesi olarak amacımız kültür turizminin ülkemiz ve bölgemizde her alanda karlı sürdürülebilir ve sorumlu turizm anlayışı ile gelişmesine rehberlik etmek olacaktır. Yine kültür turizminin geliştirilmesi çalışmalarında turizmin bütün paydaşlarının ve bileşenlerinin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün 'Turizm İçin Etik Kuralları'na, Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi ICOMOS'un 'Uluslararası Kültür Turizmi Tüzüğü'ne, Europa Nostra'nın 'Kültür Turizminin Teşvik ve Denetimi' ile ilgili 'Malta Bildigesi'ne uyum çerçevesinde hareket etmelerini sağlamak kültür turizmi ihtisas üniversitesi olma temel gerekçelerimizden olacaktır. Mardin Artuklu Üniversitesi, odak alanı olan kültür turizmi alanını seçerken bölgenin potansiyelini göz önüne alarak karar vermiştir. Daha doğru bir ifadeyle bölgenin potansiyelinin üniversitemizin odak alanlarını belirlemede etkili olduğu da söylenebilir."

MARDİN

20 Kasım 2019 Çarşamba

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