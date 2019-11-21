Derik'te ara tatildeki öğrenciler yamaç paraşütüyle uçtu

MARDİN'in Derik ilçesinde, ara tatildeki öğrenciler için yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

Derik Kuzey Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Tarık Ayebe (44), ara tatildeki öğrenciler için yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. Muğla'dan gelen yamaç paraşütçüleri Necdet Kara ile Levent Ekmekçi'nin de katılımıyla yapılan etkinlikte, ilçedeki Erge Baba tepesinde öğrenciler paraşüte bindirilerek, uçuş keyfi yaşatıldı.

Ara tatilde öğrenciler için farklı bir etkinlik yapmak istediklerini anlatan Derik Kuzey Sportif Havacılık Kulübü Başkanı, "Çocuklarımıza bir etkinlik yapmak istedik. Muğla'dan 2 pilot arkadaşımız geldi. İlçedeki öğrencilerimize keyifli bir uçuş etkinliği yaptık" dedi.

İlk kez yamaç paraşütüyle uçtuğunu anlatan 10'uncu sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Jinda Çelik, uçuş öncesinde babasından izin aldığını söyledi. Çelik, "Yamaç paraşütüyle uçtuğumda çok heyecanlandım. İlk defa uçmanın keyfini yaşadım" diye konuştu.





MARDİN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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