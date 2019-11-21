MAÜ öğrencilerinden birincilik ödülü

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Diyarbakır’daki yarışmadan birincilikle döndü.

Diyarbakır’da düzenlenen Diyarbakır Gurme 2019 Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı kapsamında üniversitelerin yarıştığı yemek yarışmasında MAÜ öğrencileri ödülleri topladı. Fuarda Diyarbakır ve Mardin başta olmak üzere Malatya, Bingöl, Van, Osmaniye, Mersin, Trabzon, Kastamonu, Hatay ve Kayseri’nin de aralarında olduğu 45 ilin mutfağı, sektörün profesyonelleri tarafından tanıtıldı. Fuar kapsamında düzenlenen yemek yarışmasında ana yemek, balık, tavuk ve tatlı kategorilerinde diğer üniversitelerin öğrencileri ile yarışan Mardin Artuklu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, Türkiye'nin ünlü şeflerinin jürilik yaptığı yarışmalar sonunda, öğrencilerden Berkay Nedim balık kategorisinde, Fatma Tunç ana yemek kategorisinde altın madalya alırken, Merve Sağlam tatlı kategorisinde, Asya Akpolat da ana yemek kategorisinde gümüş madalya, Zinet Aşan da tavuk kategorisinde bronz madalya aldı. Yine öğrencilerden Sultan Kürküt, Sultan Çalışır ve Asya Akpolat’tan oluşan ekip, yarışmada birinci olarak 3 altın madalya daha aldı. Böylece MAÜ toplamda, 5 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Ayrıca grup olarak yarışılan en iyi üniversite kategorisinde en yüksek puanı alan MAÜ öğrencileri böylece Mardin’e en iyi üniversite ödülünü de getirdi.

Öğrencileri ve Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Lokman Toprak, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. öğretim üyesi Semra Gürbüz ve bölüm hocalarından Dr. öğretim üyesi Ahmet Yarış’ı makamında ağırlayan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, ödül alan öğrencileri ve hocalarını tebrik ederek, üniversite ve şehir olarak bu başarıdan gurur duyduklarını söyledi. Bu çalışmaların, kültür turizmi ihtisas üniversitesi olma hedefi kapsamında yapılan faaliyetlere güçlü bir destek anlamını taşıdığını ifade eden Rektör Özcoşar, bu hedefe ulaşmada başta basın kuruluşları olmak üzere sektörün ve tüm Mardin’in desteğini beklediklerini dile getirdi.

MARDİN 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:31

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