Doğa yürüyüşüne katılan öğretmenler çöp topladı 

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MARDİN'de, doğa yürüyüşü etkinlikleri kapsamında çevre temizliğine dikkat çekmek isteyen öğretmenler, çöp topladı.

Derik ilçesinde görev yapan öğretmenler, Türkiye'nin 223'üncü Tabiat Parkı ilan edilen Gap Şelalesi'ne doğa yürüyüşü düzenledi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas'ın da katılımıyla yapılan yürüyüşte öğretmenler, tabiat parkında biriken çöpleri toplayarak, çevre temizliğine dikkat çekti.

Etkinliğe katılan öğretmenlerden Dilek Satık, doğa yürüyüşünü 100 öğretmenle birlikte yaptıklarını ifade ederek, çevre temizliliğine dikkat çekmek için çöp topladıklarını belirtti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kafkas ise etkinliğe palamut ekerek destek verdi.



MARDİN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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