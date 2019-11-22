Büyükşehir Belediyesi'nden çölyak hastalarına gıda yardımı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, glutensiz gıdalarla beslenmeleri gereken çölyak hastalarına gıda yardımına başladı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten Mardinmasa birimi sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. Bu bağlamda birim, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda sosyal incelemelerle belirlenen çölyak hastalarına içerisinde glutensiz malzemelerin bulunduğu gıda yardımını dağıtımına başladı. Proje sorumlusu Serap Erkar, Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında çalışmaların hızla sürdürüldüğünü söyledi. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın destek ve talimatları doğrultusunda projeye başladıklarını vurgulayan Erkar, "Mardin merkez ve ilçelerin yanı sıra kırsal mahallelerimizde yaşayan çölyak hastalarımızı ziyaret ederek ihtiyaç duydukları glütensiz gıdaların yer aldığı yardım paketlerini dağıtıyoruz. Hedefimiz şehrimizde bulunan tüm çölyak hastalarımızı ziyaret etmektir" dedi.

Paketlerin dağıtımını gerçekleştiren birim çalışanları, çölyak hastaları ve yakınlarıyla yakından ilgilenerek taleplerini dinleyip not aldı.

Çölyak hastaları ile yakınları ise aldıkları destek ve yardımlardan dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’a teşekkür etti.

MARDİN 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:32

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