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Kızıltepe kayyumu çalışıyor Kaymakam Çam: "40 günde 50 bin metrekare alanı bitireceğiz"

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesine görevlendirilen İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, çalışmalara ilişkin hedeflerini açıkladı. Çam, “Hedefimiz 2019 Aralık itibarı ile yaklaşık 50 bin metrekare alanda yeniden yapma ve bakım onarım çalışması gerçekleştireceğiz. Yani hedef 50 bin metrekare alanı 40 günde bitirmek” dedi.
Kaymakam Hüseyin Çam, ilçedeki çalışmalara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kaymakam Çam, göreve geldiği ilk gün laf değil hizmet yapacağız sözlerini hatırlattı. Çam, “Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Kızıltepe Belediyesi olarak ilçemizde Sobacılar Çarşındaki caddemizde park çalışması başlattık. Bu caddede hem MARSU hem doğal gaz ve DEDAŞ çalışmalarını bitirdiler. Bizde örnek bir cadde yaparak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. İlk görevlendirildiğimiz gün vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak adımlar atacağımızı, laf değil icraat ve hizmet üreteceğimizi söylemiştik. Bu doğrultuda çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.

"Baharda hizmet seferberliği başlayacak"
Baharın gelişiyle birlikte Kızıltepe'de hizmet seferberliği başlatacaklarını vurgulayan Çam, “Tabi önümüz kış mevsimi vatandaşımızın kışı rahat geçirebilecek pansuman tedbirlerle hizmetlerimiz devam etmektedir. Bahar ile birlikte çok ciddi bir seferberlik ilan ederek 45 ilden daha büyük ilçe olan Kızıltepe'yi daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Yaşam seviyesi daha yüksek bir ilçe haline getireceğiz. Bu tarz hizmetler yapabilmek için hem maddi hem de zaman anlamında ihtiyaç doğuyor. Vatandaşlarımızdan biraz sabır bekliyoruz. Devletimizin bütün imkanlarını, bakanlıklarımızın imkanlarını seferber ederek vatandaşlarımıza paramız yok, bütçemiz yok demeyeceğiz, hizmet üreteceğiz. İnşallah iki yılın sonunda Kızıltepe Belediyesinin sorumluluk alanları içerisindeki bütün sokaklarının sorunlarını bitireceğiz. Artık yeşil alanlarla çalışan, hizmet üreten bir belediye haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

“Birisi yapıyor birisi bozuyor serzenişi duymak istemiyoruz”
Kaymakam Çam sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlk göreve geldiğimiz gün kurumlar olarak koordineli çalışacağımızı belirtmiştik. Artık vatandaşımızın serzenişi olan birisi yapıyor birisi bozuyor serzenişini duymak istemiyoruz. Sobacılar Caddesi bitince ardından Kilise Caddesine geçeceğiz. Çünkü nüfus yoğunluğu olarak çok önemli bir caddedir. Kilise Caddesi için sıfırdan parke yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz 2019 Aralık itibarı ile yaklaşık 50 bin metrekare alanda yeniden yapma ve bakım onarım çalışması gerçekleştireceğiz. Yani hedef 50 bin metrekare alanı 40 günde bitirmek”.

MARDİN

23 Kasım 2019 Cumartesi

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