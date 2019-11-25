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Kızıltepe’de 1. Mardin Sanat Buluşması

İHA

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 1. Mardin Sanat Buluşması etkinliği düzenlendi. Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ve bir çok sanatçı katıldı.
Kızıltepe’de İmza Yapım ve Kızıltepe 7. Kat Tiyatro Okulu tarafından 1. Mardin Sanat Buluşması etkinliği düzenlendi. Programa, Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, sanatçılar İskender Bağcılar, Şevki Özcan, Berivan Edebali, Ayhan Işık, Hayri Kasaç, Hacer Çelik, Harun Karaaslan, Burhan Uçkan, Osman Xunav, İsmail Kocaboğa, Nuri Küçük, Fatih Yiğit, Hakan Kara ve vatandaşlar katıldı. Sanatçılar sahneye çıkarak vatandaşların sorularını yanıtladı. Sohbet havasında geçen sanat etkinliği Kızıltepelilerden yoğun ilgi gördü. Programda sanatçılara birer plaket takdim edildi.
Etkinlikte konuşan Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Mardin´in Kültürel zenginliğinden bahsetti. Kaymakam Çam, "Bölgemiz kültürel olarak çok zengin bir ülke. Burası kadim şehir, masallar şehri. Birbirinden farklı kültürlerin kardeşçe yaşadığı dünyadaki kentlerden bir tanesi Mardin'dir" dedi.
Yapımcı Fatih Yiğit ise, bu tür etkinliklerin devamının geleceğini söyledi. Yiğit, "Bu yıl Mardin'de düzenlediğimiz sinema, televizyon ve film üzerine 1. Sanat Buluşması'nı gerçekleştirdik. İlgi ve alakadan gayet memnununuz. İnsanlarımız bizim ne yapmaya çalıştığımızı anlamaya çalışıyor. Buda bizi yavaş yavaş amaçlarımıza ulaştırmaya çalıştıracaktır. Amacımız Mardin´i bir sanat kenti yapmak istiyoruz. Burada çok güzel projeler yapacağız, çok güzel diziler, filmler çekeceğiz. Çünkü bizim bölgemizin buna ihtiyacı var. Mardin ve Kızıltepeli bir genç olarak ben de bütün gençlerimizin arkasında olacağım" diye konuştu.

MARDİN

25 Kasım 2019 Pazartesi

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