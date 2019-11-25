Artuklu Üniversitesi'nden turizm işletmecilerine eğitim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Artuklu Üniversitesi'nden turizm işletmecilerine eğitim

İHA

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyeleri tarafından ildeki turizm işletmelerine konaklama yönetimi eğitimi verildi.

Artuklu Üniversitesi'nden turizm işletmecilerine eğitim

Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyeleri tarafından ildeki turizm işletmelerine konaklama yönetimi eğitimi verildi.
Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen 'Granada Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği ile Mardin Ticaret ve Sanayi Odası’nın Kurumsal ve Sektörel Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi' kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyeleri tarafından Mardin’deki konaklama ve yiyecekiçecek işletmelerinin alt ve orta düzey yöneticilerine konaklama yönetimi eğitimi gerçekleştirildi.
Eğitim kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nden Doç. Dr. Lokman Toprak tarafından 'İletişim Becerileri ve Konuk Karşılama' eğitimi, Doç.Dr. Serhat Harman tarafından 'Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Sosyal Medya Kullanımı' eğitimi, Dr. Öğr. üyesi Semra Gürbüz tarafından 'İşletmelerde Gıda Güvenliği' eğitimi ve Dr. Öğr. üyesi Gülseren Özaltaş Serçek tarafından 'Menü Planlama' eğitimi verildi.
Reyhani Kasrı’nda gerçekleştirilen eğitime restoranlarda ve konaklama işletmelerinde görev yapan yaklaşık 25 alt ve orta düzey yönetici katıldı. Bu eğitimler sonucunda Mardin’deki turizm işletmelerinde verilen hizmet kalitesinin arttırılması ve müşteri ilişkilerinde gelişim, gıda güvenliği konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme, menü planlama ile işletmelerin menülerinin revizyonu ve menü takdimi ile ilgili bilgilendirmeler yapılarak müşteri memnuniyetinin arttırılmasının amaçlandığı bildirildi.

MARDİN

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 06:59
  • ÖĞLE 12:09
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:09
  • YATSI 18:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kızıltepe’de 1. Mardin Sanat Buluşması
YEREL HABERLER Kızıltepe’de 1. Mardin Sanat Buluşması
Kızıltepe'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
YEREL HABERLER Kızıltepe'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
Mardin'de Bir Dünya Kadın Hatıra Ormanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Mardin'de Bir Dünya Kadın Hatıra Ormanı oluşturuldu
Kızıltepe kayyumu çalışıyor Kaymakam Çam: "40 günde 50 bin metrekare alanı bitireceğiz"
YEREL HABERLER Kızıltepe kayyumu çalışıyor Kaymakam Çam: "40 günde ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X