Mardin’de İpek Yolu Masal Konserine yoğun ilgi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'İpek Yolu Masal Konserine' vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kurum müdürleri, öğretmenler ve aileleri katıldı. Öğretmenler Günü dolayısıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Gençlik Daire Başkanlığı'nın destekleri ile düzenlenen konserde Türkçe, Arapça ve Kürtçe başta olmak üzere birçok dilde ezgiler seslendirildi. Konser şarkı, türkü, ilahi, saz eserleri, kasideler, gazeller, hikayeler eşliğinde dinleyicilere sunuldu. Konsere katılan öğretmen ve aileleri sanatçıların seslendirdiği yöresel türküler ve halk ezgileri eşliğinde doyasıya eğlendi.

Mehmed Emin Avanaş’ın sunumu ile başlayan programda, Kasidehan Dursun Şahin, solist Hüseyin Sert, solist Oya İşboğa Kılıç, solist veproje koordinatörü Melis Tüfekçioğlu, klavyede Ozan Sarıboğa, kemanda Alper Asutay, akustik gitarda Emrah Akar, nefesli sazlarda Baran Aşık, davulda Serkan Çalar, asma davul ve darbukada Adnan Güllü, sahne kostüm tasarım, Bahar uyandıran, cümbüş ve utta Metin Özden, bas gitarda Erkan Abdil ve genel sanat yönetmeni kanunda Seda Tüfekçioğlu’nun sahne aldığı konserde izleyiciler unutulmaz bir akşam yaşadı.

MARDİN 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:35

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