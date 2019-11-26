Mardin’de İpek Yolu Masal Konserine yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mardin’de İpek Yolu Masal Konserine yoğun ilgi

İHA

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'İpek Yolu Masal Konserine' vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mardin’de İpek Yolu Masal Konserine yoğun ilgi

Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'İpek Yolu Masal Konserine' vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kurum müdürleri, öğretmenler ve aileleri katıldı. Öğretmenler Günü dolayısıyla Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Gençlik Daire Başkanlığı'nın destekleri ile düzenlenen konserde Türkçe, Arapça ve Kürtçe başta olmak üzere birçok dilde ezgiler seslendirildi. Konser şarkı, türkü, ilahi, saz eserleri, kasideler, gazeller, hikayeler eşliğinde dinleyicilere sunuldu. Konsere katılan öğretmen ve aileleri sanatçıların seslendirdiği yöresel türküler ve halk ezgileri eşliğinde doyasıya eğlendi.
Mehmed Emin Avanaş’ın sunumu ile başlayan programda, Kasidehan Dursun Şahin, solist Hüseyin Sert, solist Oya İşboğa Kılıç, solist veproje koordinatörü Melis Tüfekçioğlu, klavyede Ozan Sarıboğa, kemanda Alper Asutay, akustik gitarda Emrah Akar, nefesli sazlarda Baran Aşık, davulda Serkan Çalar, asma davul ve darbukada Adnan Güllü, sahne kostüm tasarım, Bahar uyandıran, cümbüş ve utta Metin Özden, bas gitarda Erkan Abdil ve genel sanat yönetmeni kanunda Seda Tüfekçioğlu’nun sahne aldığı konserde izleyiciler unutulmaz bir akşam yaşadı.

MARDİN

26 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:35
  • GÜNEŞ 07:00
  • ÖĞLE 12:09
  • İKİNDİ 14:46
  • AKŞAM 17:08
  • YATSI 18:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenin dolabına karanfil asıldı
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenin ...
Mardin’in tüm sorunlarını Ankara’ya taşıdılar
YEREL HABERLER Mardin’in tüm sorunlarını Ankara’ya taşıdılar
Mardin'de öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi
YEREL HABERLER Mardin'de öğrencilere sağlıklı yaşam eğitimi
Mazıdağılı öğrenci resim yarışmasında Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Mazıdağılı öğrenci resim yarışmasında Türkiye ...
Mardin’de alt yapı çalışmaları başarıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Mardin’de alt yapı çalışmaları başarıyla devam ediyor
Artuklu Üniversitesi'nden turizm işletmecilerine eğitim
YEREL HABERLER Artuklu Üniversitesi'nden turizm işletmecilerine ...
Kızıltepe’de 1. Mardin Sanat Buluşması
YEREL HABERLER Kızıltepe’de 1. Mardin Sanat Buluşması
Kızıltepe'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
YEREL HABERLER Kızıltepe'de 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X