Kızıltepeli kadınların dokuduğu ipek halılar yurt dışına ihraç ediliyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 15 kadın kursiyer halı dokuma atölyelerinde ipek halı dokuyor. Kadınların dokuduğu halılar yurt dışına ihraç ediliyor. Kadınlar siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor.

Kızıltepe Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi bünyesinde faaliyet yürüten Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) kadın istihdamına yönelik faaliyetler sürüyor. 15 kadın kursiyer atölyede ipek halıları dokuyor. Kadınları dokuduğu el emeği göz nuru ipek halılar Japonya ve İngiltere'ye gönderiliyor. Kadınlar her bir halıyı yaklaşık 9 ayda bitirebiliyor. Kursiyer kadınlar siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor.



El emeği göz nuru ipek halılar

ÇATOM'un usta öğreticisi Ayhan Arslan, "ÇATOM bünyesinde açılan kursta 15 kadın kursiyer bulunuyor. İpek halı yapıyoruz. Bu ipek halıları yurt dışına gönderiyoruz. Bu halılarımız el emeği göz nurudur. Burada siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. İngiltere, Kore, Japonya ve İspanya gibi ülkeler sipariş veriyor. Burada genç kızlarımız, en hanımlarımız gece gündüz çalışıp yetiştirmeye çalışıyorlar" dedi.



Kadınlar ev ekonomisini katkı sağlıyor

Kursiyerlerden Enise Demirkaya ise, "Biz ÇATOM'da açılan kursta 15 kadınız. Şuanda ipek halı dokuyoruz. Çok zahmetli bir iş. Düşünün bin 350bin 500 ilmekten sıra sıra halı dokuyoruz. Burada kadınlarımız hem ev ekonomisini katkı sağlıyor hem de burada boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz. Bu dokuduğumuz halı çok kıymetli" diye konuştu.

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