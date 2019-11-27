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Mardin’de borçlu bin 453 çiftçinin elektriği kesildi 12 bin 923 çiftçinin sadece yarısı kayıtlı, ...

İHA

Dicle Elektrik, Mardin'de özelleştirmenin gerçekleştirildiği 2013 yılından bu yana her yıl uyguladığı desteklere rağmen değişik dönemlere ait ödenmeyen elektrik borcu 1 milyar 280 bin liraya ulaşınca kayıtlı 5 bin 800 tarımsal sulama abonesinden bin 453'ünün elektriğini kesti. Toplam tarımsal sulama abonelerinin yüzde 91'ini oluşturan borçlu aboneler için kesme işlemleri trafo bazlı yapılırken, kaçak bağlantı yapılmaması için kesilen hatlar toplanıyor.

Mardin’de borçlu bin 453 çiftçinin elektriği kesildi 12 bin 923 çiftçinin sadece yarısı kayıtlı, onun da yüzde 91’i borcunu ödemiyor

Dicle Elektrik, Mardin’de özelleştirmenin gerçekleştirildiği 2013 yılından bu yana her yıl uyguladığı desteklere rağmen değişik dönemlere ait ödenmeyen elektrik borcu 1 milyar 280 bin liraya ulaşınca kayıtlı 5 bin 800 tarımsal sulama abonesinden bin 453’ünün elektriğini kesti. Toplam tarımsal sulama abonelerinin yüzde 91’ini oluşturan borçlu aboneler için kesme işlemleri trafo bazlı yapılırken, kaçak bağlantı yapılmaması için kesilen hatlar toplanıyor.
Dicle Elektrik dağıtım bölgesinde, tarımsal sulama abonelerine uygulanan ve geçmiş yıllarda yüzde 80’lere ulaşan elektrik desteği bu yıl yüzde 55 olarak belirlendi. Çiftçilerin yüzde 55’lik elektrik desteğinin yanında ürün desteği gibi diğer devlet desteklerini alabilmeleri için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olması gerekiyor. Ancak Dicle Elektrik bölgesinde tarımsal sulama abonelerinin birçoğu 700 metreye ulaşan derinlikten su çektikleri ve anormal düzeyde elektrik kullandıklarından, elektriğe para ödememek için ÇKS’ye kayıt yaptırmıyorlar. Bu sebeple kayıt dışı kalan çiftçi hem devlete vergi ödemeyerek milli ekonomiye ciddi biçimde zarar veriyor, hem de anormal düzeyde kullandığı elektriğin bedelini ödemiyor.

Kayıtlı abonelerin yüzde 91’i ödemiyor
Dicle Elektrik Mardin İl Müdürlüğü, tarımsal sulama abonelerinin devir sonrası güncel elektrik borcunun bir milyar 280 milyon liraya çıkması üzerine konuyu mercek altına aldı. Yapılan incelemede Mardin’de 12 bin 923 çiftçi bulunurken tarımsal sulama abone olan çiftçi sayısının 6 bin 350 olduğu belirlendi. Bunların yüzde 91’inin Dicle Elektrik’e ödenmeyen 1 milyar 280 milyon lira borcu bulunduğu ortaya çıktı.
Tarımsal sulama yaparken neredeyse kullandığı elektriğin bedelini hiç ödemeyen tarımsal sulama abonelerini defalarca uyaran Dicle Elektrik, bundan sonuç alamayınca yasal haklarını kullanıp tebligat yaparak ve bu durumda olanların enerjisini kesmeye başladı. Yapılan uyarı sonrasında yasal çerçevede Pazartesi günü başlatılan uygulama ile bin 453 tarımsal sulama abonesinin elektriği kesildi. Kaçak bağlanmaması için de kesilen hatlar toplanmaya başlandı.

“Sürdürülebilir bir durum değil”
Bu durumun kabul edilebilir olmadığı kadar sürdürülebilir de olmadığını belirten Dicle Elektrik yetkilileri, kayıt dışı elektrik kullanan ve bunun için ÇKS kaydı yaptırmayan çiftçilerin aslında zarar ettiklerine dikkat çekerek, “Çiftçi ürün desteği gibi desteklerin yanında bu yıl yüzde 55 elektrik desteği alıyor. Yani 10 bin lira elektrik kullanan Mardinli çiftçi 4 bin 500 lira ödüyor. Ama kayıt dışı kaldığında tüm bu destekleri alamadığı gibi, kaçak elektrik ve ödemediği vergiden dolayı ülke ekonomisine de zarar veriyor. Mardin’de yaşanan durum şirketimiz için sürdürülebilir değildir. Düşünün müşterilerinizin yüzde 91’i aldığı malın bedelini yıllardır ödemiyor. Üstelik borç miktarı 1.3 milyar liraya yaklaşmış durumda. Bu sebeple elektriği kesilip hatları toplanan çiftçilere kesinlikle yeniden elektrik verilmeyecek” dedi.
Bu arada, borcu bulunan tarımsal sulama abonelerinin elektriğini kesme işlemi Mardin dışındaki illerde de uygulanmaya başlandı.

MARDİN

27 Kasım 2019 Çarşamba

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