Kaymakam Çam kan bağışında bulundu

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı'nın Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği kan bağışı kampanyasına Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam da destek verdi. Kan bağış tırına gelen Kaymakam Çam önce kayıt yaptırdı, ardından gerekli bilgilendirici soruları cevapladı ve tansiyonunu ölçtürdü. Kaymakam Çam ardından kan bağışında bulundu.

Vatandaşları kan bağışına davet eden Kaymakam Çam, “Sağlıklı insanların kan vererek ihtiyacı olan insanlara ulaştırmaları çok ulvi görev. Bir kişinin vereceği kan 3 insana şifa oluyor. Bunun için bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Hedefimizi 3 günün sonunda ilçemizde 400 ünite kan Kızılay’a ulaştırmak. Bundan sonrada bu tür çalışmalar devam edecek. Vatandaşlarımızı kan vermeye, yeni canlara vesile olmaya davet ediyorum" dedi.

Kızıltepe Kızılay Şube Başkanı Mehmet Timurağaoğlu ise “Bir ünite 3 can ve bir fidan diyoruz. Kaymakamımız da bugün gelerek kan verdi. İnşallah örnek bir çalışma yapacağız. Bu topladığımız bir ünite kan 3 hayatı kurtaracaktır. Onların adına da bir fidan dikeceğiz” şeklinde konuştu.

Kampanyada bir ünite kan veren vatandaşlar adına 1 de fidan dikilecek.

MARDİN 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:36

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