Kırmızı kategoride aranan terörist MİT’in operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan, PKK/KCK'nın Sincar'daki en üst düzey kadın örgüt mensubu Beraat Afşin, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK’ya 1998 yılında katılan Mardin’in Nusaybin ilçe nüfusuna kayıtlı Beraat Afşin'in 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetler yürüttüğü ve birçok çatışmaya katıldığı öğrenildi. Besta Gabar alanında güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen eylemlere katılan teröristin de bulunduğu saldırılar sonucu şehit askerlerin olduğu kaydedildi.

Beraat Afşin’in 2017 yılı içerisinde Şengal alanına Gare'den geldiği ve burada sözde YJA Star saha komutanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

MARDİN 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:37

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:08

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.