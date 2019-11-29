Sinema çocukların ayağına geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak projesi olan gezen sinema tırı Mardin’in Kızıltepe ilçesine geldi. Çocuklar tırın içerisinde keyifle film izledi.

Kızıltepe ilçe otogarı yerleşkesine kurulan gezen sinema, hiç sinemaya gitmemiş öğrencileri sinemayla buluşturdu. Gezen sinema gösteriminde, öğrenciler için 2 farklı film beyaz perdeye yansıtıldı. Bin 700’e yakın ilkokul ve ortaokul öğrencisi mobil tırın içerisinde kurulan sinema salonunda film izledi.

Film gösterimi sonrası öğrenciler, kendileri için yapılan etkinlikte keyifli vakit geçirdiklerini vurguladı. 81 koltuk kapasiteli, teknik ekipman ve iklimlendirme imkanına sahip tırda öğrenciler film izlemenin keyfini çıkardı.

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