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Virajı alamayan pamuk yüklü kamyon devrildi

İHA

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, sürücüsünün aşırı yük nedeni ile virajı alamadığı pamuk yüklü kamyon devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.

Virajı alamayan pamuk yüklü kamyon devrildi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, sürücüsünün aşırı yük nedeni ile virajı alamadığı pamuk yüklü kamyon devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar oluştu.
Olay, ilçeye bağlı Arısu ve Balpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Mazıdağı istikametine doğru giden 02 HR 493 plakalı kamyon, aşırı yük nedeniyle virajı alamayarak yan yattı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada araçta maddi hasar oluşurken, pamuklar da yola döküldü. Kamyon, çekici yardımı ile kaldırılırken görevliler de yola savrulan pamukları temizledi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

MARDİN

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:38
  • GÜNEŞ 07:03
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  • İKİNDİ 14:46
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