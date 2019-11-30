Beton mikserinin altında kalan çocuk öldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ev inşaatı için beton döken mikserin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, olay ilçeye bağlı Girmeli Mahallesinde meydana geldi. Mahallede yapılan bir inşaat için beton döken sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen özel bir şirkete ait beton mikseri, 6 yaşındaki Mustafa Acar'a çarptı. Beton mikseri altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti. Acar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:39

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