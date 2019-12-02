Mardin'in Midyat ilçesinde emniyet müdürlüğü trafik şube amirliği personeli tarafından okullarda eğitimöğretim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği personelleri tarafından, Midyat’ta okullarda eğitimöğretim gören öğrencilere trafik eğitimi verildi. Öğrenciler bu vesile ile trafik akışının olduğu ve okul yolu üzerinde geçtikleri noktalarda nerede geçiş üstünlüklerinin olduğu ve nerede ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından bu tür eğitimleri sıklıkla yapacağı belirtildi.

MARDİN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:07

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.