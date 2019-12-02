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Kuaförlük tecrübesini genç kızlara aktarıyor

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan kuaför Yeter Aksoy, mesleki tecrübesini genç kızlara aktarıyor. Aksoy'un açtığı kursta 12 genç kız kuaförlüğün bütün püf noktalarını öğreniyor.

Kuaförlük tecrübesini genç kızlara aktarıyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan kuaför Yeter Aksoy, mesleki tecrübesini genç kızlara aktarıyor. Aksoy’un açtığı kursta 12 genç kız kuaförlüğün bütün püf noktalarını öğreniyor.
Kızıltepe Kaymakamlığı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi bünyesinde faaliyet yürüten Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde Kuaförlük ve Cilt Bakımı kursu açıldı. 12 genç kız usta öğretici Yeter Aksoy’dan mesleğin bütün inceliklerini öğreniyor. Kursiyerler buradan aldıkları sertifikaları ile mesleğe ilk adımlarını atmış olacak. Genç kızları meslek sahibi yapmak için çalıştıklarını anlatan kuaför Yeter Aksoy “Burası kuaförlük kursu 12 tane kızımıza eğitim veriyoruz. Onlarda meslek öğrenecekler. Yarın öbür gün kimseden ihtiyaçları olmasın diye kendi iş yerlerini açacaklar. Burada saç kesimlerini cilt bakımını ve makyaj yapımlarını öğretiyoruz. Saç kesim tekniklerin, fön çekimini, saç boyamasını öğretiyoruz. Ayrıca makyajın bütün tekniklerini öğretiyorum” dedi.
Kursiyerlerden Sidar Demircan ise “Meslek edinmek için burada kuaförlük öğreniyoruz. Kimseye muhtaç olmamak için belgemizi aldıktan sonra kendi iş yerimizi açacağız. Şuana kadar fön, kaş bıyık öğrendim” diye konuştu.

MARDİN

02 Aralık 2019 Pazartesi

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