Mardin’de görevli doktorlara yönelik hepatit ve HIV/AIDS bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından koordine edilen ve toplum sağlığını tehdit eden enfeksiyonlar olan Hepatit B, C ve HIV/AIDS hastalıkları hakkında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Kemal Çelen ile Mardin Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doktor Yeşim Yıldız tarafından il merkezi ve ilçelerde görev yapan aile hekimleri ve uzman hekimlere eğitim verildi. Mardin Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen eğitim toplantısının açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, Hepatit ile HIV/AIDS hastalıklarının önemine değinerek eğitimde emeği geçen herkese teşekkür etti. Yapılan açılış konuşmanın ardından bir sunum gerçekleştiren Profesör Doktor Mustafa Kemal Çelen Hepatit B ve C 'nin dünyada ve ülkemizdeki güncel durumu, bulaş ve korunma yöntemleri, Hepatit B'de bağışıklamanın önemi yanı sıra birinci basamakta hepatit hastalarının takibi, yönetimine ve toplum sağlığını tehdit eden enfeksiyonlar olan hepatit B ve C konularına dikkat çekti.

Uzman Doktor Yeşim Yıldız ise son yıllarda artış göstererek ciddi bir halk sağlığı sorunu olan HIV/AIDS hakkında katılımcılara güncel bilgileri aktardı. Gerçekleşen bilgilendirme toplantısına İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Saffet Yavuz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Kemal Çelen, il merkezi ve ilçelerde görevli aile hekimleri, hastanelerde görevli çeşitli dallardaki uzman hekimler katıldı.

Eğitim, katılımcıların sorunlarının sunumlar gerçekleştiren uzmanlar tarafından cevaplandırılmasının ardından gerçekleşen görüş alışverişi ile son buldu.

MARDİN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:40

GÜNEŞ 07:06

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:07

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.