Emekli Memur-Sen’den Mardin'e onkoloji doktoru talebi

Emekli MemurSen Mardin İl Başkanı Salih Çalhan, Mardin Devlet Hastanesi bünyesindeki onkoloji servisine bir an önce doktor görevlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Mardin’de doktor eksikliğinden dolayı kanser hastalarının yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Çalhan, Mardin Devlet Hastanesi bünyesindeki onkoloji servisine bir an önce doktor görevlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kanser hastalığının büyük bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden Çalhan, "Kanser hastalığı, Türkiye’de ve dünyada her geçen gün artış gösteren, hastanın yanı sıra ailesi ve yakınlarının da etkilendiği, ekonomik ve sosyal sonuçları da olan bir halk sağlığı sorunudur. Kanser hastalığı teşhisi konulan kişi, hastalıkla birlikte ekonomik ve sosyal bazı problemlerle de baş etmek zorunda kalabilmektedir” dedi.

Doktor eksikliğinden ötürü Mardin’deki kanser hastalarının Diyarbakır’a veya çevre illere gitmek zorunda kaldığını aktaran Çalhan, "İlimizdeki hastaların başka illere gitmeden tedavi olabildiği, hastaların ve yakınları için oldukça önemli olan Mardin Devlet Hastanesi bünyesindeki onkoloji servisi çok önemli bir hizmet sunmaktadır. Ancak son zamanlarda onkoloji doktoru eksikliği nedeniyle kanser hastaları, tedavi için komşu il Diyarbakır'a veya çevre illere gitmek zorunda kalmaktadırlar" diye konuştu.

Kanser hastalarının yaşadığı mağduriyetlerin giderilebilmesi için Mardin’e ivedilikle onkoloji doktoru görevlendirilmesi gerektiğine işaret eden Çalhan, "Türkiye genelinde yetersiz olan onkoloji doktoru sayısının arttırılması çok önemlidir. Sağlık Bakanlığının ilimiz Devlet Hastanesi bünyesindeki onkoloji servisine bir an önce doktor görevlendirmesi, ilimiz ve çevre illerden tedavi için gelen kanser hastalarının sorunlarına önemli oranda çare olacaktır" şeklinde konuştu.

