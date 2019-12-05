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Artuklu Kaymakamı Gökpınar'dan engelli vatandaşlara ziyaret

İHA

Mardin'in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, engelli vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor.

Artuklu Kaymakamı Gökpınar'dan engelli vatandaşlara ziyaret

Mardin’in Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, engelli vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor.
Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. 2014 yıllında eşi vefat eden 3 çocuk annesi yürüme engelli Müne Tezel’in evine ziyarette bulunan Kaymakam Gökpınar, aile ile görüşüp sorunlarını dinledi.
Daha sonra konuşan Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, kaymakam olarak bulundukları ilçenin her derdi ve sorunuyla ilgilenmek zorunda olduklarını söyledi. Kaymakam Gökpınar, "Devletimizin imkanlarını tüm vatandaşlarımıza hizmet için kullanmak zorundayız. Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur. Bizler kurumlar olarak engelli vatandaşlarımızın her ihtiyacına yetişmeye ve yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugün de Müne annemizi ziyaret etmek istedik. Bir derdi ihtiyacı var mı sormak istedik. Bizleri yanlarında görmelerini ve bilmelerini istiyoruz” dedi.
Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar, daha sonra çocuklara hediye dağıttı. Hediyelerini alan çocuklar Kaymakam Gökpınar’a sarılıp teşekkür etti.

MARDİN

05 Aralık 2019 Perşembe

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