"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Mardin Artuklu ilçesi Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde başlatılan Yaşlı Ve Engelli Bakım Projesi kapsamında aileleri evlerinde ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

MARDİN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:43

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