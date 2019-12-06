NASA'da görevli Dr. Umut Yıldız, Mardinli öğrencilerle bir araya geldi

– Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı’nda (NASA) görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen konferansta bilim tutkunu gençlerle bir araya geldi.

Atatürk Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Konferansa eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, kamu kurum amirleri, bilim tutkunu ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri katıldı. NASA’da görevli Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız, "Derin Uzayda Bilim" başlıklı söyleşide gençlerle bir araya gelerek derin uzay ve iletişim, uzay araçları, uzay yolculukları, uzayda yapılan keşiflere dair bilgiler verdi. NASA’nın son dönemlerde yapmış olduğu çalışmalar ve uzayda yeni keşfedilen cisimleri anlatan Yıldız, NASA’da yaptıkları çalışmaları ve uzay araştırmaları konusundaki deneyimlerini paylaştı. Salonda oturacak yerin kalmadığını ve yoğunluğun kapı ve sahneye kadar taştığını gören Yıldız, son durağı olan Mardin’de bilim tutkunu gençlerin yoğun ilgisiyle konferansında final yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Astrobiyolog olma ve NASA’da çalışabilme hayalinin peşinden koşan Mardinli üniversite öğrenci Berfin Dağ ise, en büyük hayallerinden birinin kendisine ilham veren Türk bilim adamı Dr. Umut Yıldız’ı Mardinli yaşıtlarının tanıması olduğunu söyledi. En büyük hayallerinden birini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Dağ, yoğun programına rağmen etkinliğe katılan eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya da teşekkür ederek şunları söyledi:

“Yıllar sonra çok ani gelişen olaylar sonucu Umut hocamın Mardin’e gelebileceğini öğrendim. Ve bunu nasıl organize edip en verimli şekilde geçirebileceğimizi düşünürken aklıma gelen ilk şey 2016 yılında bilime dair hayallerime destek olan Mardin Valisi Mustafa Yaman ile fikirlerimi paylaşmaktı. Sonuç olarak çabalarımız sonuçsuz kalmadı ve bugün bu güzel etkinliği hayata geçiriyoruz. Dilerim bu etkinlik verimli geçer. Mardin uzay ve bilim tuzunu yutar. Gelecekte çok daha büyükleri için çalışırlar. Bizler bir tohum ekiyoruz. Mardin kültür ve sanat şehri olmanın yanı sıra bir bilim şehri yapacak olan sizlersiniz, bizleriz.”

Konferans, Yıldız’ın gençlerin sorularını cevaplamasıyla son buldu.

MARDİN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:43

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