Mardin’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı?

Onu tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.



Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haklarında yakalama kararı olan FETÖ şüphelilerine yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi. Söz konusu operasyonda FETÖ’nün mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen ve aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 9 zanlının yakalandığı açıklandı. Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda Türk lirası, döviz, sahte kimlikler, çok sayıda SIM kart, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğu belirtildi.

MARDİN 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:10

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:06

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.