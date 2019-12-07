Mardin’de FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yapılan operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haklarında yakalama kararı olan FETÖ şüphelilerine yönelik 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi. Söz konusu operasyonda FETÖ’nün mahrem yapılanmasında yer aldıkları öne sürülen ve aralarında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu 9 zanlının yakalandığı açıklandı. Söz konusu şahısların evlerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda Türk lirası, döviz, sahte kimlikler, çok sayıda SIM kart, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konulduğu belirtildi.
MARDİN
07 Aralık 2019 Cumartesi
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