Hafta içi babasını kaybetti, hafta sonu maça çıktı

Mardin Büyükşehir Başakspor’un 26 numaralı futbolcusu Murat Kürüm, yaptığı fedakarlık örneği ile büyük takdir topladı. Hafta içinde babasını kaybeden Murat kürüm, dün deplasmanda oynanan Batman Belediyespor maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Cuma günü babasını kaybeden Başakspor futbolcusu Murat kürüm, 3 gün sonra Batman Belediye Spor maçına ilk 11’de başladı. Mardin Büyükşehir Başaksporlu futbolcular maç sonunda galibiyeti takım arkadaşları Murat Kürüm ve rahmetli babasına armağan etti.

Zor bir günde takım arkadaşlarını yalnız bırakmayarak maça çıkan Kürüm’ü tebrik ederek destek olan eski futbolcu Hasan Sincar, "Gerçekten çok zor bir durum. Bu zor durumda bile arkadaşlarının yanında olan futbolcu kardeşimizi tebrik ediyorum. Murat Kürüm kardeşimiz böylesi zor bir durumda, daha acısı taze iken mesleğine ve takım arkadaşlarına saygı göstererek bugün sahaya çıktı. Kendisini hem tebrik ediyor hem de takdir ediyorum” diye konuştu.

MARDİN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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