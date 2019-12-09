Başakspor, Batman Engelini de Kayıpsız Geçti

Mardin Büyükşehir Başakspor Bölgesel Amatör Ligi'nin 12. haftasında deplasmanda konuk olduğu Batman Belediye Sporu 20 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Batman 19 Mayıs sentetik stadında oynanan mücadelede Başakspor'un gollerini Ömer Yalçın ve rakip takımın kalecisi kendi kalesine attı. Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimiyetini elinde bulunduran Başakspor net bir skor alarak galibiyet serisini sürdürdü.

Mardin Büyükşehir başakspor teknik direktörü Can Güven, sahaya kalede Ethem, savunmada Yusuf, Emin Aba Bartu ve Rıdvan, orta alanda Hakan, Mehmet Aslan, Ali Koçak, Murat ve Enis, ileri uçta da Ömer Yalçın 11'ini sahaya sürdü. 34. dakikada rakip ceza sahasında Bartu Baladın’ın vurduğu top rakip takım futbolcusunun eline çarptı. Başaksporlu futbolcular pozisyondan penaltı beklerken maçın hakemi devam kararı verdi. Maçın başından beri üst üste ataklar bularak rakip takım kalesini zorlayan Başakspor, 40. dakikada ilk gölünü Ömer Yalçın’ın kafa vuruşuyla buldu. Maçın ilk yarısını 10 önde kapatan Başakspor, 65. dakikada Murat Kürüm’ün ayağından bir gol daha buldu fakat maçın hakemi ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti.

Maçta dakikalar 83’ü gösterirken korner atışını kullanmak üzere topun başına Rıdvan Kaval geçti. Yapılan ortada Abdulkadir Özdemir pozisyonu zorlayınca rakip takımın kalecisi topu kendi ağlarına gönderdi.

Maçta başka gol olmayınca Başakspor maçı 20 kazanarak gruptaki liderliğini sürdürdü.

MARDİN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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