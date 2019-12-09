Yemeğini köpekle paylaşan çocuğa Kaymakam Çam'dan ödül

Mardin'in Kızıltepe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, sokak köpekleri ile yiyeceğini paylaşan Efe Deniz Aydın’ı altınla ödüllendirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, Efe Deniz Aydın’ı makamında ağırladı. Efe’nin yediği dönerin yarısını bir tabağa koyarak 2 köpek ile paylaşması Kaymakam Çam’ı duygulandırdı. Efe’yi çeyrek altınla ödüllendiren Kaymakam Çam, kendisini davranışından dolayı kutladı.

Kendi elleri ile 2 sokak köpeğini doyurduğunu söyleyen Aydın, "Yemek yerken köpekler bana bakıyordu. Bende aç olduklarını anladım ve tavuk dönerimi onlarla paylaştım” dedi.

Efe'yi hayvana gösterdiği merhameti için ödüllendirdiğini anlatan Kaymakam Çam, "Ahirette de Allah sana bu davranışının karşılığını verecektir. Hayvan sevginin devam etsin. Aferin çocuk, çok iyi bir örnek olarak aklımda kalacaksın" diye konuştu.

MARDİN 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:06

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.