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Suriyeli mülteci Macit Mardin'de esnafa gönüllü çıraklık yapıyor

İHA

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Mardin Kızıltepe ilçesine aile ile birlikte sığınan Macit Muhammed, 50 dükkanlı sokakta esnafın yardımına gönüllü koşarken, esnaftan aldığı harçlıkla ailesine katkıda bulunuyor.

Suriyeli mülteci Macit Mardin'de esnafa gönüllü çıraklık yapıyor

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Mardin Kızıltepe ilçesine aile ile birlikte sığınan Macit Muhammed, 50 dükkanlı sokakta esnafın yardımına gönüllü koşarken, esnaftan aldığı harçlıkla ailesine katkıda bulunuyor.
Suriye’nin Haseki şehrinden 6 yıl önce iç savaştan kaçarak Kızıltepe’ye sığınan 33 yaşındaki konuşma engelli Macit Muhammet, ilçede esnafın yardımına gönüllü koşuyor. Maçit, Yeni Mahalle Halk Eğitim Sokağında bulunan 50 dükkana gönüllü çıraklık yapıyor. Suriyeli mülteci esnafın dükkanının önünü temizliyor, paspas çekiyor ve eşyaları düzenliyor. Güvenirliliğiyle de esnafın gönlünde taht kuran Macit, esnafın adeta eli ayağı olmuş. Esnaf, mülteci gencin bu emeğini karşılıksız bırakmamak için azda olsa harçlığını veriyor. Ama Macit, herkesin parasını da almıyor. Sokaktaki kadın esnaf da en çok Macit’e güveniyor. Çeyiz dükkanı işleten Layla Ay, “Bir şeyler istediğimizde yardım eder. Bazen müşteri geldiği zaman bozuk paraya ihtiyacımız oluyor, gider bozdurur. Parayı tam getirir hiç almaz. Bazen eksiklerimiz olur onu göndeririz gider getirir” dedi.

“Macit bizim mahallemizin gülüdür”
Sokakta kozmetik ürünler satan Yunus Ayaz, esnafın her ihtiyacında Macit’in yanlarında olduğunu söyledi. Ayaz, “Macit bizim mahallemizin gülüdür. Burada yaklaşık 50 esnaf var her esnafa yardım etmeye gidiyor. İhtiyacımız olduğunda Macit hemen yanımızda olur” diye konuştu.

“Buranın stepnesi gibi düşünüyoruz”
Kuyumcu dükkanı işleten Ali Ortekin ise şunları dile getirdi:
“Bize çok çok yardımı dokunuyor. Onu buranın stepnesi gibi düşünüyoruz. Yani kime lazım olursa hemen Macit koşuyor. Tabi gönüllü. Bir insanın yükü ağır olduğu zaman Macit direk koşuyor. Kesinlikle para istemiyor. Nadiren ister oda samimi olmayan insanlardan gelişi güzel para almıyor. Bazen iş olduğu zaman, sandık falan sattığımız zaman kasten ona verip getir götür işi yaptığımız zaman milletten para vermesini istiyoruz.”

Esnaf altınını teslim ediyor
Macit’in güvenilir biri olduğunu vurgulayan tuhafiyeci İbrahim Feritoğulları da, “Çok sağlam birisidir yani güvenilir birisidir. Sabah evden gelirken bizden anahtarı alıp dükkanları açıyor. Kovaya gidip su dolduruyor, dükkanın içini ve önünü temizliyor. Eşyaları çıkarıp dışarı atıyor. Yani herkesin işini yapıyor. Karşı tarafta kuyumcu var ortan altın alıp atölyeye götürüyor. Herkes gönlünden ne koparsa para veriyor” diye konuştu.

MARDİN

10 Aralık 2019 Salı

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