Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Jandarma ikna etti, terörist teslim oldu Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ikna yolu ile ...

İHA

Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan ikna timi, terör örgütlerine katılanlarla ailelerine ulaşıp ikna ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2013 yılında terör örgütü PKK'ya katılan bir terörist ve ailesi ikna edilerek teslim olması sağlandı. İkna olan terörist PKK kamplarından kaçarak Silopi’de bulunan Habur Sınır kapısında güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hem kırsalda hem de ikna yöntemleri ile terör örgütlerine darbe üstüne darbe vuruyor. Mardin kırsalında teröristlere ağır darbe vuran İl Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan ikna timi, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine ulaşarak bunları ikna etme çalışmalarını sürdürüyor. PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen, 2013 yılında Mardin ilinden PKK/KCK terör örgütüne katılan, ailesi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ikamet eden E.B. isimli BTÖ mensubu 09 Aralık 2019 günü Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunun Habur Sınır Kapısına gelerek güvenlik kuvvetlerine teslim oldu. Teslim olan teröristin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği belirtildi.

MARDİN

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:14
  • İKİNDİ 14:45
  • AKŞAM 17:06
  • YATSI 18:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Suriyeli mülteci Macit Mardin'de esnafa gönüllü çıraklık yapıyor
YEREL HABERLER Suriyeli mülteci Macit Mardin'de esnafa gönüllü ...
Yemeğini köpekle paylaşan çocuğa Kaymakam Çam'dan ödül
YEREL HABERLER Yemeğini köpekle paylaşan çocuğa Kaymakam Çam'dan ...
Başakspor, Batman Engelini de Kayıpsız Geçti
YEREL HABERLER Başakspor, Batman Engelini de Kayıpsız Geçti
Hafta içi babasını kaybetti, hafta sonu maça çıktı
YEREL HABERLER Hafta içi babasını kaybetti, hafta sonu maça çıktı
Mardin’de 2. geleneksel muhtar eşleri buluşması etkinliği
YEREL HABERLER Mardin’de 2. geleneksel muhtar eşleri buluşması ...
Büyükelçiler, medrese ve manastırda barış için dua etti 
YEREL HABERLER Büyükelçiler, medrese ve manastırda barış için dua ...
Erken doğan buzağıyı evinin odasında besliyor
YEREL HABERLER Erken doğan buzağıyı evinin odasında besliyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X