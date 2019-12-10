Park halindeki araç alev topuna döndü

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde park halindeki araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mazıdağı ilçesinde bulunan Kale Petrol'de park halinde olan bir araç birden alev aldı. Edinilen bilgilere göre, saat 08.00'de Kale Petrol'de park halindeki bir müşterinin arabası alev almaya başladı. Yangın sebebi belirlenemeyen park halindeki mavi renkli otomobil, alevlerin hızlı bir şekilde büyümesiyle alev topuna döndü. Çevredekiler, arabaya kendi çabaları ile müdahale ederken itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alev topuna dönen araç, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Söndürülen araç kullanılamaz hale geldi. Yangının petrol istasyonlarındaki pompalara sıçramadan söndürülmesi olası bir faciayı önledi.

MARDİN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:46

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