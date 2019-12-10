Mardin'i sis kapladı

Mardin’de etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin bazı yerlerde 10 metreye kadar düştüğü kentte araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Mardin Artuklu’da etkili etkili olan yağmur öğleden sonra yerini sise bıraktı. Mardin’de tarihi binalar sisin etkisi nedeni ile görünmez hale geldi. Tarihi kentte etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yer yer görüş mesafesi 10 metrenin altına düştüğü kentte sürücüler zor anlar yaşadı.

Öte yandan Mardin'i etkisi altına alan sis nedeniyle kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, fotoğraf tutkunları da bu anları kareledi. Manisa’dan Mardin’e gelen Yusuf Güneş, “Siste baya zorlandık. Neredeyse göz gözü görmüyor. Güzel yanları da var kötü yanları da var. Tarihi kadim kent Mardin’de güzel, renkli görüntüler oluşturdu sis. Ancak trafikte özellikle sürücüler için zor anlar yaşanılıyor. Sürücüler dikkat etmeli” dedi.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre Mardin’de yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği kaydedildi.

MARDİN 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:14

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:06

YATSI 18:27

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