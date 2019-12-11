Mardin’de tarihi eser operasyonu

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Mardin’de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 3 heykel ele geçirildi.

Mardin Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Artuklu ilçesi Saraçoğlu Mahallesi yol mevkiinde icra edilen operasyon sonucu Suriye uyruklu V.İ. isimli şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 3 adet heykel ele geçirilirken zanlı V.İ. gözaltına alındı.

MARDİN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:47

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