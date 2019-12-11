Mazıdağı'nda eğitimde başarının arttırılması toplantısı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, eğitimde başarının arttırılması için toplantı düzenlendi.

Mazıdağı Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, şube müdürleri ve öğretmenler katıldı. Toplantıda merkezi sınavlarda dikkat edilmesi gereken konular, sınavın uygulanması, akademik başarıyı artırmak için ilçe ve okul eylem planları, okullardaki devamsız öğrencilerin tekrar okula kazandırılması, veli ziyaretleri, ders dışı etkinlikler, destekleyici ve yetiştirici kurslar, yürütülen projeler hakkında okul müdürleri ve öğretmenlere bilgi verildi.

Toplantı ile ilgili konuşan Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şah Aydıner, öğrencilerin sınava hazırlanmaları, motife edilmesi için okullar bazında sınıf ve rehber öğretmenler tarafından gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi. Aydıner, “Ders kazanımlarının gözden geçirilmesi, sınava kadar tüm konuların tekrar edilmesi gerekiyor. Tüm öğretmen ve idarecilerimizin fedakarlık göstermelerini istiyorum. Ayrıca, ortaokul ve lise öğrencilerimizin akademik başarılarının artırılması için ilçe eylem planları hazırlandı. Bunun uygulamaya geçmesi için okul eylem planlarının da hazırlanmasını, akademik başarı yanında öğrencilerimizin iyi insan yetiştirme misyonu dahilinde özellikle değerler eğitimine önem verilmesi, ders dışı etkinlikler ve sosyal aktivitelere ağırlık vermek istiyoruz. İlçe geneli uygulanan projelere katılımın sağlanması gerekiyor. Sınava katılacak tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

MARDİN 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:46

AKŞAM 17:06

YATSI 18:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.