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Albino ve engelli kardeşlerin azmi umut oluyor

İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan görme engelli ve albino hastası 17 yaşındaki Kübra Adın ve 19 yaşındaki Merve Adın kardeşler, kendileri ile aynı durumda olanlara umut olmaya çalışıyor. Engelli kardeşler, Kızıltepe Kaymakamlığının açtığı Başak FM Radyo'da görme engelliler için program sunuyor.

Albino ve engelli kardeşlerin azmi umut oluyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan görme engelli ve albino hastası 17 yaşındaki Kübra Adın ve 19 yaşındaki Merve Adın kardeşler, kendileri ile aynı durumda olanlara umut olmaya çalışıyor. Engelli kardeşler, Kızıltepe Kaymakamlığının açtığı Başak FM Radyo’da görme engelliler için program sunuyor.
Kızıltepe’de yaşayan Kübra Adın yüzde 95 görme engelli, ablası Merve Adın’da yüzde 45 görme engelli ve doğuştan albinizmli. Engelli kardeşler Kızıltepe Kaymakamlığının açtığı Başak FM Radyo’da haftada bir gün görme engelliler için saat 20.00'da 20 dakika kitap okuma programı sunuyor. Görme engeli yüzde 45 olan Merve, kardeşi Kübra ve daha nice görme engelliler için kitap okuyor. Kübra da programın açılışını ve kapanışını yapıyor. Engelli kardeşler azimleriyle başka engellilere de umut oluyor.
Engellilerin neler çektiğini en iyi kendisinin bildiğini anlatan Kübra Adın, "Benim durumumda olan insanlar maalesef seslerini duyuramıyor, istediklerini söyleyemiyor. Ben onların adına insanlara bir şeyler anlatmaya, onların istediklerini onlara vermeye çalışıyorum. Çünkü ben de onlar gibiyim. Onları en iyi ben anlatırım. Çünkü onların yaşadıklarını, ne zorluklar çektiğini bildiğimden böyle bir deneyim benim için çok iyi oluyor. Onların adına konuşmuş oluyorum. Bizim ne yaşadığımızı, halka anlatmaya çalışıyorum" dedi.

"Her şeyi başarabiliriz dememiz için sosyal hayata karışmalıyız"
Engelli insanların sosyal hayatın her alanında olması gerektiğini belirten Adın, "Bizlerin hiç kimseden farkı yok. Hiç kimseden bir eksik ya da fazlamız yok bizler aynıyız. Evde oturmak doğru bir şey değil. Aslında bizlerin neler başardığını göstermek için öncelikle öz güvenimizin olması gerekiyor. Bizler de buyuz her şeyi başarabiliriz dememiz için topluma, halka, sosyal hayata karışmalıyız. Yani evde oturmakla, isyan etmek ve hayata küsmekle elimize maalesef hiçbir şey geçmiyor" diye konuştu.
Gençleri teknoloji bağımlılığı konusunda da uyaran Adın, "Herkes maalesef teknoloji bağımlısı olmuş. Telefon, oyun bunların iyi bir şey olmadığını aslında kitabın okunması gerektiğini, kitapların okunması gerektiğini kitapların daha yararlı olduğunu onlara göstermeye çalışıyoruz ve öğretmeye çalışıyoruz. Umarız başarılı olmuşuzdur” şeklinde konuştu.

"Kübra’nın gözü oluyorum"
Merve Adın da kardeşi Kübra’nın görmeyen gözüne göz olduğunu ifade ederek, "Kübra’nın görme engeli sınırı benimkinden çok daha fazla mesela benimki yüzde 40’larda ama onunki yüzde 95’lerde çok kötü. Kübra’ya yardımcı oluyorum. Onun gözü oluyorum, kulağı oluyorum. Ayağı bacağı oluyorum. Onu çok seviyorum ve ona destek oluyorum. Ben de onun gibi bir albino hastasıyım ve görme engelliyim" dedi.
Merve, kendilerine radyoda çalışma imkanı sunan Kızıltepe Kaymakamlığına teşekkür etti.

MARDİN

12 Aralık 2019 Perşembe

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