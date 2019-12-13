Artuklu Kaymakamı Gökpınar, ailelerin bebek heyecanına ortak oluyor

Mardin Artuklu İlçe Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, şehirde ailelerin bebek heyecanına ortak olmaya devam ediyor. Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni doğum yapan aileleri hastanede ziyaret eden Kaymakam Gökpınar, bebeklere çeşitli hediyeler verdi.

Artuklu Kaymakamlığı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Gencinden yaşlısına kadar herkesi ziyaret eden Kaymakam Hacı Hasan Gökpınar ve ekibi vatandaşları özel ve mutlu günlerinde de ziyaret ediyor. Kaymakam Gökpınar, Hoş Geldin Bebek Projesi kapsamında yeni doğum yapan aileleri hastanede ziyaret etti. Kaymakam Gökpınar, ailelere çeşitli hediyeler verdi.

Ailelere hayırlı olsun dileklerini ileten Kaymakam Gökpınar, vatandaşın mutluluğuna ortak olduklarını söyledi.

MARDİN 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:49

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